Уперше з кризи 2014 року в банківській мережі України збільшилась кількість відділень. Це відбулося у четвертому кварталі 2023 року.
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Уперше з кризи 2014 року в Україні збільшилась кількість нових відділень банків (інфографіка)
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Додано: Нед 25 лют, 2024 13:52
Уперше з кризи 2014 року в Україні збільшилась кількість...
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Уперше з кризи 2014 року в Україні збільшилась кількість нових відділень банків (інфографіка)
Додано: Нед 25 лют, 2024 13:52
Щось зараз перемога за перемогою у нас в економіці та так нав'язливо. Що в реальності все так погано що до дешевого піару вдарилися?
Наприклад, кількість відділень банків:
01.01.22=6685
01.01.23=5336
01.04.23=5193
01.07.23=5153
01.09.23=5098
01.01.24=5138
Тобто це виглядає як відновлення роботи де якіх раніше не працюючих відділень.
Загалом з початку масштабного вторгнення -1547, на якому +40 за останній квартал виглядають як сльози. Знов перемогу висмоктали з пальців.
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