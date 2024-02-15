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Українці зможуть отримувати
кешбек за купівлю...

Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 15:56

Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд розробляє державну програму кешбеку «Купуй українське», за якою громадяни України зможуть отримувати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні.

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Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю української продукції
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 15:56

Шановні читачі, як вважаєте чи корисною буде така програма для економіки України?
Цікаво, з яких джерел держава планує брати кошти на виплати кешбеку?!
Ірина_
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