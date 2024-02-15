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Українці зможуть отримувати кешбек за купівлю...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лют, 2024 15:56
Пропонуємо до обговорення:
Уряд розробляє державну програму кешбеку «Купуй українське», за якою громадяни України зможуть отримувати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 15:56
Шановні читачі, як вважаєте чи корисною буде така програма для економіки України?
Цікаво, з яких джерел держава планує брати кошти на виплати кешбеку?!
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:54
Забембали. Хочуть скопіювати від сусідів Імпортозаміщення? Краще б не кешбеки вертали, а навели порядок з податковою, щоб підприємці нормально могли працювати
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Додано: Пон 26 лют, 2024 17:02
Це передвиборча локшина на вуха.
Не звертайте увагу на черговий мільярд дерев та мільйон дронів.
Оцінюйте за діями, а не за словами.
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