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Азартні ігри в Україні

Азартні ігри в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 23:24

Азартні ігри в Україні

  Успіх написав:
  Shaman написав:
  Hotab написав:Да, сегодня снова 2400 из новой пачки отлистали. И ПУМБа уверенно новыми евросотками тоже. Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.

несподівано...

такими повідомленнями ви свідомо чи несвідомо виступаєте на боці тих, хто кричить все пропало ... й треба здаватися...

Розбавлю я трохи позитивом! :

Якби всі тут знали, що 99% моєї скирди розкидано по банках на НЕрозривних депо до осені... а особливо, якщо б знали, яке в мене відсоткове співвідношення грн/юсд у цій скирді, то...
То б думали, що вже цього літа будемо пити коктейль "секс на пляжі" на пляжі в Ялті! :lol:

Так що:
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D

ви там реально бачите позитив :?: :!: :?: тобто ви хочете сказати що є РЕАЛЬНІ причини для хороших прогнозів ¿

ваш приклад не показовий кажуть що багато хто спускає свої бойові в онлайн казино
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 06:13

yama
З моїх знайомих хто воює половина спускає гроші в казино.
Навіть для прикладу офіційно казино повідомили про 207 лярдів гривень обороту.
Зверніть увагу на кількість реклами казино.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 06:39

Не дивує. По-перше, стрес.
По-друге, народ там різний.Сімейні в основному не грають.
Хоп хей лалалей спускають аж бігом.
Цивільне життя буде для них ще одним стресом, особливо у розмірі з/п
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:12

Волинь ,

З моїх знайомих хто воює половина спускає гроші в казино.


Більшість з них вперше мають в руках (на рахунках) такі суми грошей. Культури розумно ними розпоряджатись нема. Хтось попʼє (пограє онлайн) і зупиниться, а хтось там назавжди.
З мого досвіду .. були солдати, які прилітали з місії ООН в Україну з сумою 15 +- куїв, примудрялись спустити їх за перший тиждень в Україні. Таксі, борделі, сауни, дорогий алкоголь..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Волинь написав:Навіть для прикладу офіційно казино повідомили про 207 лярдів гривень обороту.
Зверніть увагу на кількість реклами казино.

Львів, 2022 рік, з'явилась величезна кількість бордів: війни, злочинів рашистів та карикатур(найбільш запам'яталась, "путлер, який зробив харакірі і з живота вивалюється кривава армія рашистів").
А вже в 2023 році всі ці борди були замінені на рекламу КАЗИНО.
Ось які пріоритети підчас війни. Що відбувається?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:29

  Zochan написав:
Волинь написав:Навіть для прикладу офіційно казино повідомили про 207 лярдів гривень обороту.
Зверніть увагу на кількість реклами казино.

Львів, 2022 рік, з'явилась величезна кількість бордів: війни, злочинів рашистів та карикатур(найбільш запам'яталась, "путлер, який зробив харакірі і з живота вивалюється кривава армія рашистів").
А вже в 2023 році всі ці борди були замінені на рекламу КАЗИНО.
Ось які пріоритети підчас війни. Що відбувається?

Капіталізм. Казино сплачує податки, реклама працює,оберти на повну.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 08:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zochan написав:Ось які пріоритети підчас війни. Що відбувається?

Ви можете викупити рекламу на цих бордах і розмістити патріотичну. Що Вам заважає це зробити? Га? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 08:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Zochan написав:Львів, 2022 рік, з'явилась величезна кількість бордів: війни, злочинів рашистів та карикатур(найбільш запам'яталась, "путлер, який зробив харакірі і з живота вивалюється кривава армія рашистів").
А вже в 2023 році всі ці борди були замінені на рекламу КАЗИНО.
Ось які пріоритети підчас війни. Що відбувається?


Василь-Рівне написав:Ви можете викупити рекламу на цих бордах і розмістити патріотичну. Що Вам заважає це зробити? Га? :wink:


Доповнення до "єдиного телемарафону", з'являється "єдина відповідь".

Чому не готувались до війни?
Василь-Рівне написав:Що Вам заважає це зробити? Га? :wink:


Чому не налагоджують виробництво зброї?
Василь-Рівне написав:Що Вам заважає це зробити? Га? :wink:


...?
Василь-Рівне написав:Що Вам заважає це зробити? Га? :wink:
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 09:12

  sens написав:
  Zochan написав:
Волинь написав:Навіть для прикладу офіційно казино повідомили про 207 лярдів гривень обороту.
Зверніть увагу на кількість реклами казино.

Львів, 2022 рік, з'явилась величезна кількість бордів: війни, злочинів рашистів та карикатур(найбільш запам'яталась, "путлер, який зробив харакірі і з живота вивалюється кривава армія рашистів").
А вже в 2023 році всі ці борди були замінені на рекламу КАЗИНО.
Ось які пріоритети підчас війни. Що відбувається?

Капіталізм. Казино сплачує податки, реклама працює,оберти на повну.

Згадуємо школу та уроки математики/геометрії. Вирішуємо завдання методом від противного.
Якщо забрати рекламу казино із вулиць, то чи перестануть люди грати в онлайн казино? - НІ
Якщо офіційно заборонити казино, як це булло до цього то чи перестануть люди грати в онлайн казино - НІ. Але бюджет точно з цього нічого не отримає.
Тому із двох зол - вибираємо меншу - тобто залишаємо як є.

ПС: Реклама на бордах всім муляє, але вона і так присутня в інтернеті. Постійно! відмінність лише у тому, що тергромади не заробляють ні копійки від реклами в інтернеті.

ПС:ПС: Найкраще рішення! Не ЗАБОРОНЯТИ, а просто зменшити кількість бордів реклами і наші міста та дороги від цього стануть красивішими та трохи безпечнішими (бо реклама відволікає).
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 09:52

реклама раку легенів на цигарках зменшує попит?
sens
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