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Азартні ігри в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 27 лют, 2024 23:24
Успіх написав: Shaman написав: Hotab написав:
Да, сегодня снова 2400 из новой пачки отлистали. И ПУМБа уверенно новыми евросотками тоже. Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.
несподівано...
такими повідомленнями ви свідомо чи несвідомо виступаєте на боці тих, хто кричить все пропало ... й треба здаватися...
Розбавлю я трохи позитивом! :
Якби всі тут знали, що 99% моєї скирди розкидано по банках на НЕрозривних депо до осені... а особливо, якщо б знали, яке в мене відсоткове співвідношення грн/юсд у цій скирді, то...
То б думали, що вже цього літа будемо пити коктейль "секс на пляжі" на пляжі в Ялті!
Так що:
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
ви там реально бачите позитив
тобто ви хочете сказати що є РЕАЛЬНІ причини для хороших прогнозів ¿
ваш приклад не показовий кажуть що багато хто спускає свої бойові в онлайн казино
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yama
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Додано: Сер 28 лют, 2024 06:13
yama
З моїх знайомих хто воює половина спускає гроші в казино.
Навіть для прикладу офіційно казино повідомили про 207 лярдів гривень обороту.
Зверніть увагу на кількість реклами казино.
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Волинь
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Додано: Сер 28 лют, 2024 06:39
Не дивує. По-перше, стрес.
По-друге, народ там різний.Сімейні в основному не грають.
Хоп хей лалалей спускають аж бігом.
Цивільне життя буде для них ще одним стресом, особливо у розмірі з/п
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Навуходоносор
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Додано: Сер 28 лют, 2024 07:12
Волинь
,
З моїх знайомих хто воює половина спускає гроші в казино.
Більшість з них вперше мають в руках (на рахунках) такі суми грошей. Культури розумно ними розпоряджатись нема. Хтось попʼє (пограє онлайн) і зупиниться, а хтось там назавжди.
З мого досвіду .. були солдати, які прилітали з місії ООН в Україну з сумою 15 +- куїв, примудрялись спустити їх за перший тиждень в Україні. Таксі, борделі, сауни, дорогий алкоголь..
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Hotab
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Додано: Сер 28 лют, 2024 07:26
Волинь написав:Навіть для прикладу офіційно казино повідомили про 207 лярдів гривень обороту.
Зверніть увагу на кількість реклами казино.
Львів, 2022 рік, з'явилась величезна кількість бордів: війни, злочинів рашистів та карикатур(найбільш запам'яталась, "путлер, який зробив харакірі і з живота вивалюється кривава армія рашистів").
А вже в 2023 році всі ці борди були замінені на рекламу КАЗИНО
.
Ось які пріоритети підчас війни. Що відбувається?
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Zochan
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Додано: Сер 28 лют, 2024 07:29
Zochan написав:
Волинь написав:Навіть для прикладу офіційно казино повідомили про 207 лярдів гривень обороту.
Зверніть увагу на кількість реклами казино.
Львів, 2022 рік, з'явилась величезна кількість бордів: війни, злочинів рашистів та карикатур(найбільш запам'яталась, "путлер, який зробив харакірі і з живота вивалюється кривава армія рашистів").
А вже в 2023 році всі ці борди були замінені на рекламу КАЗИНО
.
Ось які пріоритети підчас війни. Що відбувається?
Капіталізм. Казино сплачує податки, реклама працює,оберти на повну.
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sens
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Додано: Сер 28 лют, 2024 08:22
Zochan написав:
Ось які пріоритети підчас війни. Що відбувається?
Ви можете викупити рекламу на цих бордах і розмістити патріотичну. Що Вам заважає це зробити? Га?
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Василь-Рівне
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Додано: Сер 28 лют, 2024 08:54
Zochan написав:Львів, 2022 рік, з'явилась величезна кількість бордів: війни, злочинів рашистів та карикатур(найбільш запам'яталась, "путлер, який зробив харакірі і з живота вивалюється кривава армія рашистів").
А вже в 2023 році всі ці борди були замінені на рекламу КАЗИНО.
Ось які пріоритети підчас війни. Що відбувається?
Василь-Рівне написав:
Ви можете викупити рекламу на цих бордах і розмістити патріотичну. Що Вам заважає це зробити? Га?
Доповнення до "єдиного телемарафону", з'являється "єдина відповідь".
Чому не готувались до війни?
Василь-Рівне написав:
Що Вам заважає це зробити? Га?
Чому не налагоджують виробництво зброї?
Василь-Рівне написав:
Що Вам заважає це зробити? Га?
...?
Василь-Рівне написав:
Що Вам заважає це зробити? Га?
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Zochan
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Додано: Сер 28 лют, 2024 09:12
sens написав: Zochan написав:
Волинь написав:Навіть для прикладу офіційно казино повідомили про 207 лярдів гривень обороту.
Зверніть увагу на кількість реклами казино.
Львів, 2022 рік, з'явилась величезна кількість бордів: війни, злочинів рашистів та карикатур(найбільш запам'яталась, "путлер, який зробив харакірі і з живота вивалюється кривава армія рашистів").
А вже в 2023 році всі ці борди були замінені на рекламу КАЗИНО
.
Ось які пріоритети підчас війни. Що відбувається?
Капіталізм. Казино сплачує податки, реклама працює,оберти на повну.
Згадуємо школу та уроки математики/геометрії. Вирішуємо завдання методом від противного.
Якщо забрати рекламу казино із вулиць, то чи перестануть люди грати в онлайн казино? - НІ
Якщо офіційно заборонити казино, як це булло до цього то чи перестануть люди грати в онлайн казино - НІ. Але бюджет точно з цього нічого не отримає.
Тому із двох зол - вибираємо меншу - тобто залишаємо як є.
ПС: Реклама на бордах всім муляє, але вона і так присутня в інтернеті. Постійно! відмінність лише у тому, що тергромади не заробляють ні копійки від реклами в інтернеті.
ПС:ПС: Найкраще рішення! Не ЗАБОРОНЯТИ, а просто зменшити кількість бордів реклами і наші міста та дороги від цього стануть красивішими та трохи безпечнішими (бо реклама відволікає).
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Додано: Сер 28 лют, 2024 09:52
реклама раку легенів на цигарках зменшує попит?
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