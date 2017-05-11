Азартні ігри в Україні

Realist написав:Згадуємо школу та уроки математики/геометрії. Вирішуємо завдання методом від противного.
Якщо забрати рекламу казино із вулиць, то чи перестануть люди грати в онлайн казино? - НІ
Якщо офіційно заборонити казино, як це булло до цього то чи перестануть люди грати в онлайн казино - НІ. Але бюджет точно з цього нічого не отримає.
Тому із двох зол - вибираємо меншу - тобто залишаємо як є.
ПС: Реклама на бордах всім муляє, але вона і так присутня в інтернеті. Постійно! відмінність лише у тому, що тергромади не заробляють ні копійки від реклами в інтернеті.
ПС:ПС: Найкраще рішення! Не ЗАБОРОНЯТИ, а просто зменшити кількість бордів реклами і наші міста та дороги від цього стануть красивішими та трохи безпечнішими (бо реклама відволікає).
доказ від противного: хороший товар реклами не потребує
тому побільше реклами алкоголю, тютюна та речовин, нічого не змінює: хто п"є той не колеться