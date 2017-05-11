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Азартні ігри в Україні

Азартні ігри в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 09:55

хороший товар реклами не потребує

  Realist написав:Згадуємо школу та уроки математики/геометрії. Вирішуємо завдання методом від противного.
Якщо забрати рекламу казино із вулиць, то чи перестануть люди грати в онлайн казино? - НІ
Якщо офіційно заборонити казино, як це булло до цього то чи перестануть люди грати в онлайн казино - НІ. Але бюджет точно з цього нічого не отримає.
Тому із двох зол - вибираємо меншу - тобто залишаємо як є.

ПС: Реклама на бордах всім муляє, але вона і так присутня в інтернеті. Постійно! відмінність лише у тому, що тергромади не заробляють ні копійки від реклами в інтернеті.

ПС:ПС: Найкраще рішення! Не ЗАБОРОНЯТИ, а просто зменшити кількість бордів реклами і наші міста та дороги від цього стануть красивішими та трохи безпечнішими (бо реклама відволікає).

доказ від противного: хороший товар реклами не потребує
тому побільше реклами алкоголю, тютюна та речовин, нічого не змінює: хто п"є той не колеться
flyman
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