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Азартні ігри в Україні

Азартні ігри в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 10:55

хороший товар реклами не потребує

  Realist написав:Згадуємо школу та уроки математики/геометрії. Вирішуємо завдання методом від противного.
Якщо забрати рекламу казино із вулиць, то чи перестануть люди грати в онлайн казино? - НІ
Якщо офіційно заборонити казино, як це булло до цього то чи перестануть люди грати в онлайн казино - НІ. Але бюджет точно з цього нічого не отримає.
Тому із двох зол - вибираємо меншу - тобто залишаємо як є.

ПС: Реклама на бордах всім муляє, але вона і так присутня в інтернеті. Постійно! відмінність лише у тому, що тергромади не заробляють ні копійки від реклами в інтернеті.

ПС:ПС: Найкраще рішення! Не ЗАБОРОНЯТИ, а просто зменшити кількість бордів реклами і наші міста та дороги від цього стануть красивішими та трохи безпечнішими (бо реклама відволікає).

доказ від противного: хороший товар реклами не потребує
тому побільше реклами алкоголю, тютюна та речовин, нічого не змінює: хто п"є той не колеться
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 08:36

Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо боротьби з негативними наслідками азартних ігор онлайн.

Що планують зробити:

1. Регулювання реклами: Кабмін розробить правила, щоб обмежити рекламу азартних ігор, яка використовує символіку ЗСУ.

2. Контроль акаунтів: Заборонено мати декілька акаунтів на одного гравця та встановлено ліміти часу участі в іграх.

3. Фінансові ліміти: Гравцям буде встановлено фінансовий ліміт перед початком гри, з можливістю зміни лише раз на місяць.

4. Моніторинг і блокування: Введення державної системи моніторингу та інформаційна кампанія про ризики азартних ігор.

5. Заборони для військових: Головнокомандувач ЗСУ запровадить заборону на участь в азартних іграх для військовослужбовців під час воєнного стану.

6. Перевірки та блокування платежів: СБУ та Нацбанк працюватимуть над блокуванням платежів на рахунки організаторів азартних ігор.

7. Лікування ігрової залежності: МОЗ розробить клінічний протокол лікування від ігрової залежності.

8. Заходи у магазинах додатків: Мінцифра проведе переговори з Apple та Google щодо заборони неліцензованих азартних ігор в Україні.

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sens
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 11:53

Скрізь за нами женеться реклама онлайн казино, яка так і кричить - крути спіни. Азартні ігри стали найгарячішою темою для обговорення в Інтернеті за останні тижні, і не просто так – казино злетіли у космос за останній рік. У 2023 лідери грального бізнесу збільшили свої статки у 28 разів і заробили майже 55 мільярдів гривень. За той же період зросла у 8 разів кількість офіційних лудоманів – з 450 до 3700. 99% з них потрапили до Реєстру за власною заявою про самообмеження. Проблема особливо різко постала для ЗСУ.
На скільки українське суспільство страждає від епідемії азартних ігор? Що з цим можна зробити? І чи потрібно повністю заборонити гральний бізнес? Розповідаємо в цьому відео.

Заборона онлайн-казино: як вони шкодять ЗСУ, скільки заробляють та чи потрібно їх повністю закрити
Ірина_
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