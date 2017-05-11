Азартні ігри в Україні

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Realist написав:Згадуємо школу та уроки математики/геометрії. Вирішуємо завдання методом від противного. Якщо забрати рекламу казино із вулиць, то чи перестануть люди грати в онлайн казино? - НІ Якщо офіційно заборонити казино, як це булло до цього то чи перестануть люди грати в онлайн казино - НІ. Але бюджет точно з цього нічого не отримає. Тому із двох зол - вибираємо меншу - тобто залишаємо як є.
ПС: Реклама на бордах всім муляє, але вона і так присутня в інтернеті. Постійно! відмінність лише у тому, що тергромади не заробляють ні копійки від реклами в інтернеті.
ПС:ПС: Найкраще рішення! Не ЗАБОРОНЯТИ, а просто зменшити кількість бордів реклами і наші міста та дороги від цього стануть красивішими та трохи безпечнішими (бо реклама відволікає).
доказ від противного: хороший товар реклами не потребує тому побільше реклами алкоголю, тютюна та речовин, нічого не змінює: хто п"є той не колеться
Скрізь за нами женеться реклама онлайн казино, яка так і кричить - крути спіни. Азартні ігри стали найгарячішою темою для обговорення в Інтернеті за останні тижні, і не просто так – казино злетіли у космос за останній рік. У 2023 лідери грального бізнесу збільшили свої статки у 28 разів і заробили майже 55 мільярдів гривень. За той же період зросла у 8 разів кількість офіційних лудоманів – з 450 до 3700. 99% з них потрапили до Реєстру за власною заявою про самообмеження. Проблема особливо різко постала для ЗСУ. На скільки українське суспільство страждає від епідемії азартних ігор? Що з цим можна зробити? І чи потрібно повністю заборонити гральний бізнес? Розповідаємо в цьому відео.