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В НБУ розповіли про наступні
кроки щодо валютної...

В НБУ розповіли про наступні кроки щодо валютної...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:31

В НБУ розповіли про наступні кроки щодо валютної...

Пропонуємо до обговорення:
Поєднання нашої політики разом зі сприятливими чинниками дало змогу знизити інфляцію у 2023 році до 5% з майже 27% у 2022 році.

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В НБУ розповіли про наступні кроки щодо валютної лібералізації
R2
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Хочеться мати можливість знімати з рахунку 1000000 грн
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