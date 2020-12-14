RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:04

  Faceless написав:
  Бетон написав:США

Германия

Великобритания

Канада

Австралия

Франция

Нидерланды

Бельгия

Испания

Италия

Португалия

Швеция

Норвегия

Дания

Ирландия

....

а вот список аборигенов

Украина

Россия

Беларусь

Казахстан

Узбекистан

Азербайджан

Туркменистан

Ви реально досліджували оподаткування продажу, чи це просто список?
Мені реально цікаво якщо є таке дослідження і порівняння

В цих країнах платят податок з прибутку
В Туреччині теж, доречі
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 20:15

  Бетон написав:
  Faceless написав:
  Бетон написав:США
Германия
Великобритания
Канада
Австралия
Франция
Нидерланды
Бельгия
Испания
Италия
Португалия
Швеция
Норвегия
Дания
Ирландия
....

а вот список аборигенов
Украина
Россия
Беларусь
Казахстан
Узбекистан
Азербайджан
Туркменистан

Ви реально досліджували оподаткування продажу, чи це просто список?
Мені реально цікаво якщо є таке дослідження і порівняння

В цих країнах платят податок з прибутку
В Туреччині теж, доречі

А там теж кеш поза договором ? Чи ні ?
І які ставки оподаткування ?
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 21:31

  Кочевник написав:Faceless, якщо у вас користувачі в тіньовому бані, на час, поки модератор не затвердить повідомлення, не світіть, що в темі є нові повідомлення.
А то в списку тем видно що останній Frant, заходиш в тему, а там останнє повідомлення від модера.

Це технічна проблема движку форуму, нажаль
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 23:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Як війна змінила ринок житла в столиці: погляд девелопера

https://delo.ua/realty/yak-viina-zminil ... ra-455554/
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 00:43

  flyman написав:
  kingkongovets написав:За даними ЛУН, за рік ціна 1 м² у столиці зросла на $121, тоді як у Львові — лише на $50.
Водночас у низці західних міст (як-от Чернівці та Рівне) темпи зростання теж прискорюються, а в Ужгороді ціни наблизилися до київських.


аксіома Трибеки: "При любих обставинах КРЖН тільки вверх"

Интересно, насколько вырастут цены в течение следующей недели в Славянске/Краматорске
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:57

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

орієнтовна схема будівництва метро на Виноградар
Зображення
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 20:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:В цих країнах платят податок з прибутку

сколько %?
