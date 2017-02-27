RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12004120051200612007
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:45

  Shaman написав:ну що, почалося сезонне здорожчання під Новий Рік?

42,2 вже подолали 8)

хоча якогось сплеску валютних інтервенцій ще немає...

сьогодні вже було 42,3 але злякалися, в 15:30 відкотили до 42,25 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10534
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Як тільки податки заплачу - так одразу і курс валюти росте. Ніколи ще не ріс до того, як податки заплатив. І так щоквартала
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5684
З нами з: 29.07.22
Подякував: 900 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12004120051200612007
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3641, 3642, 3643
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36422 38201375
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 лис, 2025 15:44
Дюрі-бачі
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2160 13620864
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 жов, 2025 15:23
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23581630
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.