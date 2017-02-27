сьогодні вже було 42,3 але злякалися, в 15:30 відкотили до 42,25
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:45
Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Як тільки податки заплачу - так одразу і курс валюти росте. Ніколи ще не ріс до того, як податки заплатив. І так щоквартала
