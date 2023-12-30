Поєднання нашої політики разом зі сприятливими чинниками дало змогу знизити інфляцію у 2023 році до 5% з майже 27% у 2022 році.
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В НБУ розповіли про наступні кроки щодо валютної лібералізації
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:31
В НБУ розповіли про наступні кроки щодо валютної...
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Дивися повний текст
В НБУ розповіли про наступні кроки щодо валютної лібералізації
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