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Що зміниться з 1
березня в Україні

Що зміниться з 1 березня в Україні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:50

Що зміниться з 1 березня в Україні

Пропонуємо до обговорення:
З 1 березня 2024 року на українців чекають кілька важливих змін, які стосуватимуться їхніх гаманців. Finance.ua розповідає про основне.

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Що зміниться з 1 березня в Україні
R2
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прожитковий мінімум і війна.несумістні поняття.то наступають то відступають.як бути тим хто стане біженцем від указаного терміну регістрації.через інші обставини в житті багатьох
tolja3334
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