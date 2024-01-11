Рівень спаду економіки за результатами 2023 року складає -27% ВВП.
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Очільник Нацбанку назвав реальний показник падіння ВВП в Україні
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Додано: Суб 02 бер, 2024 01:15
Очільник Нацбанку назвав реальний показник падіння ВВП в...
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Дивися повний текст
Очільник Нацбанку назвав реальний показник падіння ВВП в Україні
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