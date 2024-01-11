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Очільник Нацбанку назвав реальний
показник падіння ВВП в...

Очільник Нацбанку назвав реальний показник падіння ВВП в...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 01:15

Очільник Нацбанку назвав реальний показник падіння ВВП в...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень спаду економіки за результатами 2023 року складає -27% ВВП.

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Очільник Нацбанку назвав реальний показник падіння ВВП в Україні
R2
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