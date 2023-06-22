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Ера ШІ. Глава Nvidia прогнозує невтішні новини для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 бер, 2024 14:21
Пропонуємо до обговорення:
Керівник Nvidia Дженсен Хуанг на саміті в Дубаї спрогнозував, що у близькому майбутньому штучний інтелект зможе замінити програмістів. За його словами, ШІ зможе краще писати код, аніж люди, тому вже сьогодні немає жодного сенсу вчити дітей програмуванню.
Дивися повний текст Ера ШІ. Глава Nvidia прогнозує невтішні новини для програмістів
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Додано: Пон 04 бер, 2024 14:21
Ну да. А системы ИИ будут акушеры обслуживать. Как же задолбал тупой популизм!
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Додано: Пон 04 бер, 2024 14:43
Системные администраторы рулят. У них есть будущее
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