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Ера ШІ. Глава Nvidia прогнозує
невтішні новини для...

Ера ШІ. Глава Nvidia прогнозує невтішні новини для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:21

Ера ШІ. Глава Nvidia прогнозує невтішні новини для...

Пропонуємо до обговорення:
Керівник Nvidia Дженсен Хуанг на саміті в Дубаї спрогнозував, що у близькому майбутньому штучний інтелект зможе замінити програмістів. За його словами, ШІ зможе краще писати код, аніж люди, тому вже сьогодні немає жодного сенсу вчити дітей програмуванню.

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Ера ШІ. Глава Nvidia прогнозує невтішні новини для програмістів
R2
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Ну да. А системы ИИ будут акушеры обслуживать. Как же задолбал тупой популизм!
taras_reznichenko
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Системные администраторы рулят. У них есть будущее
Investor_K
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