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Тихі години: як українцям
уникнути штрафів за порушення...

Тихі години: як українцям уникнути штрафів за порушення...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:34

Тихі години: як українцям уникнути штрафів за порушення...

Пропонуємо до обговорення:
У Німеччині діють чіткі правила стосовно тиші в певний час з ціллю забезпечення мешканців житлових районів правом на спокійний відпочинок. За порушення цих норм можуть застосовуватися значні штрафи.

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Тихі години: як українцям уникнути штрафів за порушення режиму тиші в Німеччині
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:35

Щоб уникнути штрафів - треба просто не шуміти.
Investor_K
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