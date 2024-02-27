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Стало відомо, скільки коштів
надійшло банкам-банкрутам у...

Стало відомо, скільки коштів надійшло банкам-банкрутам у...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:36

Стало відомо, скільки коштів надійшло банкам-банкрутам у...

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2024 року до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів надійшло 261,5 млн грн.

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Стало відомо, скільки коштів надійшло банкам-банкрутам у січні (інфографіка)
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