У січні 2024 року до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів надійшло 261,5 млн грн.
Дивися повний текст
Стало відомо, скільки коштів надійшло банкам-банкрутам у січні (інфографіка)
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 бер, 2024 14:36
Стало відомо, скільки коштів надійшло банкам-банкрутам у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Стало відомо, скільки коштів надійшло банкам-банкрутам у січні (інфографіка)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|