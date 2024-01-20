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У Міносвіти спрогнозували,
яких спеціалістів...

У Міносвіти спрогнозували, яких спеціалістів...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:37

У Міносвіти спрогнозували, яких спеціалістів...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві освіти і науки спрогнозували, що через п’ять років в Україні виникне потреба у вчителях, лікарях, інженерах, психологах та реабілітологах.

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У Міносвіти спрогнозували, яких спеціалістів потребуватимуть в Україні через 5 років
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:37

треба вчителям математики підняти зарплату хоча б до рівня 2000 USD.
Investor_K
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