У Великобританії зріс попит на приватні бункери у 2023 році й особливо протягом останніх шести місяців через побоювання ядерної війни.
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Через побоювання ядерної війни у Великобританії збільшився попит на приватні бункери
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Додано: Пон 04 бер, 2024 14:44
Через побоювання ядерної війни у Великобританії...
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Дивися повний текст
Через побоювання ядерної війни у Великобританії збільшився попит на приватні бункери
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