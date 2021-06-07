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Реєстр військовозобов'язаних уже під'єднали до...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 бер, 2024 14:50
Пропонуємо до обговорення:
Єдиний реєстр військовозобов'язаних та призовників «Оберіг» вже підключено до двох найбільших державних баз даних — реєстрів Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби.
Дивися повний текст Реєстр військовозобов'язаних уже під'єднали до найбільших баз даних — Міноборони
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Додано: Пон 04 бер, 2024 14:50
Це правильна історія.
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