Найбільший український інтернет-магазин Rozetka почав брати 35 грн за доставку товарів до пункту видачі, якщо замовлення коштує менше 700 грн.
Дивися повний текст
Rozetka зробила платною доставку в свої магазини: скільки треба буде заплатити
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 бер, 2024 14:54
Rozetka зробила платною доставку в свої магазини:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Rozetka зробила платною доставку в свої магазини: скільки треба буде заплатити
Додано: Пон 04 бер, 2024 21:49
Вроде и немного... Но если брать что-то недорогое, то цена по акции становится неактуальной
Додано: Вів 05 бер, 2024 06:14
Новость не радует. Розетка славилась своей лояльностью к покупателям, в том числе бесплатной доставкой. Многие покупатели с финансовыми проблемами теперь призадумаются, выбирая продавца
Додано: Вів 05 бер, 2024 08:43
janedoctor111
не було в них безкоштовної доставки. Кілька товарів пошук видає- той,що дорожче,це доставка в Розетку і Розетка продає. У іншіх продвців ціна дешевша,але плюс їх досьавка і виходило трохи дорожче,ніж на Розетці. Зараз дивлюся на Єпіцентр( в нашому місті ще не відновили)
|