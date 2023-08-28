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Rozetka зробила платною
доставку в свої магазини:...

Rozetka зробила платною доставку в свої магазини:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:54

Rozetka зробила платною доставку в свої магазини:...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший український інтернет-магазин Rozetka почав брати 35 грн за доставку товарів до пункту видачі, якщо замовлення коштує менше 700 грн.

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Rozetka зробила платною доставку в свої магазини: скільки треба буде заплатити
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:49

Вроде и немного... Но если брать что-то недорогое, то цена по акции становится неактуальной
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 06:14

Новость не радует. Розетка славилась своей лояльностью к покупателям, в том числе бесплатной доставкой. Многие покупатели с финансовыми проблемами теперь призадумаются, выбирая продавца
janedoctor111
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 07:33

Убивают смысл пользоваться розеткой для небольших заказов
konstantinloza1
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:43

janedoctor111
не було в них безкоштовної доставки. Кілька товарів пошук видає- той,що дорожче,це доставка в Розетку і Розетка продає. У іншіх продвців ціна дешевша,але плюс їх досьавка і виходило трохи дорожче,ніж на Розетці. Зараз дивлюся на Єпіцентр( в нашому місті ще не відновили)
mann
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