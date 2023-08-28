Найбільший український інтернет-магазин Rozetka почав брати 35 грн за доставку товарів до пункту видачі, якщо замовлення коштує менше 700 грн.
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Rozetka зробила платною доставку в свої магазини: скільки треба буде заплатити
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Додано: Пон 04 бер, 2024 14:54
Rozetka зробила платною доставку в свої магазини:...
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Rozetka зробила платною доставку в свої магазини: скільки треба буде заплатити
Додано: Пон 04 бер, 2024 21:49
Вроде и немного... Но если брать что-то недорогое, то цена по акции становится неактуальной
Додано: Вів 05 бер, 2024 06:14
Новость не радует. Розетка славилась своей лояльностью к покупателям, в том числе бесплатной доставкой. Многие покупатели с финансовыми проблемами теперь призадумаются, выбирая продавца
Додано: Вів 05 бер, 2024 08:43
janedoctor111
не було в них безкоштовної доставки. Кілька товарів пошук видає- той,що дорожче,це доставка в Розетку і Розетка продає. У іншіх продвців ціна дешевша,але плюс їх досьавка і виходило трохи дорожче,ніж на Розетці. Зараз дивлюся на Єпіцентр( в нашому місті ще не відновили)
Додано: Вів 05 бер, 2024 09:21
Re: Rozetka зробила платною доставку в свої магазини:...
Додано: Вів 05 бер, 2024 09:49
Re: Rozetka зробила платною доставку в свої магазини:...
Бесплатно только при коммунизме, другое дело, что можно было бы размазать затраты, подняв стоимость на товар. А может просто не хотят, чтобы их сотрудники тратили свое рабочее время на всякую мелочь, это же просто не будет окупаться финансово. Одно дело доставить и выдать видеокарту за 90 тыс грн, другое дело туалетную бумагу за 90 грн.
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