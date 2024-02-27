Президент Володимир Зеленський ставив завдання — 1 млн дронів, а бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше як мільйон.
Дивися повний текст
Бізнес і ринок в Україні готові виробляти понад мільйон дронів
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 бер, 2024 17:58
Бізнес і ринок в Україні готові виробляти понад мільйон...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Бізнес і ринок в Україні готові виробляти понад мільйон дронів
Додано: Пон 04 бер, 2024 17:59
Дай боже, щоб не кинули наших виробників, буде дуже соромно, коли усі старання виробників змарнуються державними установами
|