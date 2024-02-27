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У Держстаті показали, як
зросли зарплати українців...

У Держстаті показали, як зросли зарплати українців...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:24

У Держстаті показали, як зросли зарплати українців...

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба статистики оприлюднила офіційні дані щодо номінальної зарплати українців.

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У Держстаті показали, як зросли зарплати українців (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:24

Шановні читачі, а чи зросла Ваша зарплата?
Дотягує до цих цифр?
Ірина_
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