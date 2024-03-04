В Україні в рамках реформи уряду планують скоротити кількість міністерств на третину, відповідно, скоротять і кількість держслужбовців.
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В Україні скоротять на третину кількість міністерств і держслужбовців
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Додано: Сер 06 бер, 2024 09:33
В Україні скоротять на третину кількість міністерств і...
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В Україні скоротять на третину кількість міністерств і держслужбовців
Додано: Сер 06 бер, 2024 09:46
Re: В Україні скоротять на третину кількість міністерств і..
Депутатів коли?
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