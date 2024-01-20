Український маркетплейс Dim. Ria підсумував зимовий сезон 2024 року на ринку нерухомості та представив оновлений звіт власного аналітичного центру.
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Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в лютому (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 15:19
Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в...
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Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в лютому (інфографіка)
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:20
Шановні форумчани!
Що можете сказати про попит на ринку нерухомості за власними спостереженнями?
А Ви готові зараз інвестувати в нерухомість?
Додано: Сер 06 бер, 2024 15:37
Re: Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в...
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