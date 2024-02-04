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Через чужі борги мешканцям
будинків можуть відключити...

Через чужі борги мешканцям будинків можуть відключити...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:32

Через чужі борги мешканцям будинків можуть відключити...

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2024 року уряд скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. Однак через недобросовісних у сплаті рахунків громадян можуть постраждати всі жителі багатоповерхових будинків.

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Через чужі борги мешканцям будинків можуть відключити теплопостачання
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:25

Re: Через чужі борги мешканцям будинків можуть відключити...

Напідставі чого можуть вимкнути вмьому будинки, якщо договори індивідуальні?
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:45

  GALeon написав:Напідставі чого можуть вимкнути вмьому будинки, якщо договори індивідуальні?
на підставі бажання непереборканої сили
flysoulfly
 
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