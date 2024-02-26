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Чи довіряють українці банкам
та Фонду гарантування...

Чи довіряють українці банкам та Фонду гарантування...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 13:03

Чи довіряють українці банкам та Фонду гарантування...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців (64%) довіряють банкам. Цей показник збільшився з 56% порівняно з 2021-м роком.

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Чи довіряють українці банкам та Фонду гарантування вкладів під час війни
R2
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