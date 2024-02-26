Більшість українців (64%) довіряють банкам. Цей показник збільшився з 56% порівняно з 2021-м роком.
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Чи довіряють українці банкам та Фонду гарантування вкладів під час війни
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Додано: Сер 13 бер, 2024 13:03
Чи довіряють українці банкам та Фонду гарантування...
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Дивися повний текст
Чи довіряють українці банкам та Фонду гарантування вкладів під час війни
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