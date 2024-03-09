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Де в Україні найдешевша
земля: ціни за гектар

Де в Україні найдешевша земля: ціни за гектар
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:09

Де в Україні найдешевша земля: ціни за гектар

Пропонуємо до обговорення:
У 2023 році в Україні було реалізовано 114,13 тис. га земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на які до 2021 року поширювався мораторій.

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Де в Україні найдешевша земля: ціни за гектар
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:09

Шановні читачі!
Які у Вас прогнози щодо зростання вартості землі в майбутньому?
Як вважаєте чи варто зараз вкладати в українську землю?
Ірина_
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