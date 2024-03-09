У 2023 році в Україні було реалізовано 114,13 тис. га земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на які до 2021 року поширювався мораторій.
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Де в Україні найдешевша земля: ціни за гектар
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Додано: Чет 14 бер, 2024 20:09
Де в Україні найдешевша земля: ціни за гектар
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Де в Україні найдешевша земля: ціни за гектар
Додано: Чет 14 бер, 2024 20:09
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