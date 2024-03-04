Експерти вирішили підрахувати, скільки в обласних центрах коштуватиме задоволення поніжитися у гарячій ванні.
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Скільки платять за гарячу ванну мешканці різних міст України (інфографіка)
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 13:38
Скільки платять за гарячу ванну мешканці різних міст...
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Скільки платять за гарячу ванну мешканці різних міст України (інфографіка)
Додано: П'ят 15 бер, 2024 13:38
У вас в тексті невірно написано.
Києві - 15,66 грн (тисяча кубів води коштують 97,89 грн),
Не тисяча кубів води, а літрів
Додано: П'ят 15 бер, 2024 13:48
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