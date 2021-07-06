Кожен другий працевлаштований у Польщі громадянин України (53%) проживає у 2- або 3-місній кімнаті.
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У кімнатах по двоє-троє: як живуть працевлаштовані українці в Польщі
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Додано: Нед 17 бер, 2024 12:09
У кімнатах по двоє-троє: як живуть працевлаштовані...
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У кімнатах по двоє-троє: як живуть працевлаштовані українці в Польщі
Додано: Нед 17 бер, 2024 12:30
Так а що не так?
Я особисто проживаю в 2-місній кімнаті. Людям властиво жити в кімнатах, а не на вулиці. Хоча досліждення смахує на дослідження Британських вчених, люди сплять в спальнях (іноді по двоє: чоловік та дружина)а не на кухнях! Сенсація!
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