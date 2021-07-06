|
|
|
У кімнатах по двоє-троє: як живуть працевлаштовані...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 бер, 2024 12:09
Пропонуємо до обговорення:
Кожен другий працевлаштований у Польщі громадянин України (53%) проживає у 2- або 3-місній кімнаті.
Дивися повний текст У кімнатах по двоє-троє: як живуть працевлаштовані українці в Польщі
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99813
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 17 бер, 2024 12:09
Не постить дурню. Агенція праці опитала 300 своїх працівників.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3114
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 бер, 2024 12:30
Gastarbaiter написав:
Не постить дурню. Агенція праці опитала 300 своїх працівників.
Так а що не так?
Кожен другий працевлаштований у Польщі громадянин України (53%) проживає у 2- або 3-місній кімнаті.
Я особисто проживаю в 2-місній кімнаті. Людям властиво жити в кімнатах, а не на вулиці. Хоча досліждення смахує на дослідження Британських вчених, люди сплять в спальнях (іноді по двоє: чоловік та дружина)а не на кухнях! Сенсація!
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1307 раз.
- Подякували: 1713 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 бер, 2024 12:41
BIGor написав:
Я особисто проживаю в 2-місній кімнаті.
Мова про хостели для працівників.
Сподіваюся, у вас дорожчий варіант? З окремою ванною кімнатою?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3114
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 бер, 2024 13:07
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Я особисто проживаю в 2-місній кімнаті.
Мова про хостели для працівників.
Сподіваюся, у вас дорожчий варіант? З окремою ванною кімнатою?
1к. квартира з кухнею-гостінною. Але в тексті ніде про хостели не вказано...
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1307 раз.
- Подякували: 1713 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 бер, 2024 14:09
BIGor написав:
Але в тексті ніде про хостели не вказано...
«У 2015−2020 роках найпоширенішими кімнатами для працівників були «6-місні», часто обладнані двоярусними ліжками, а орендарями найчастіше були чоловіки. Однак після пандемії COVID-19 та російської агресії проти України ситуація почала змінюватися.
Для порівняння, у 2023 році найбільш затребуваними були 2- та 3-місні кімнати, переважно «сімейні» номери з міні-кухнею, а в дорожчому варіанті - окремою ванною кімнатою. Двоярусні ліжка в помешканнях сприймаються вже поза нормою", — коментує результати дослідження голова правління RentLito Марія Домбровська.
Аж 61% українців, які працюють у Польщі, готові доплачувати за проживання в одно- чи двомісних кімнатах. Це пов’язано з бажанням забезпечити вищий рівень комфорту і приватність у місці проживання.
Ну і взагалі, EWL - це агенція праці. Серед кого вони ще можуть проводити опитування?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3114
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|