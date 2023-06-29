Finance.ua: Якщо треба зняти готівку: 5 порад

А також про умови зняття готівки в найпопулярніших банках Навіть в еру банківських карток та фінтех операцій багато українців все ще вважають за краще знімати готівку зі своїх карток. Обсяги АТМ-транзакцій у 2023 році збільшилися на 6,1%. Клієнти банків знімали готівку в банкоматах в середньому раз на місяць. І суми зняття значно збільшились – до 3 937 грн на транзакцію (дані Українського процесингового центру).
Про разницу в платёжных системах совет заплесневел уже года полтора. Т.е. может там разница в межбанковских расчётах и есть, но после 22 ноября 2022 года нужно ещё поискать такой банк, где она влияет на лимиты в банкомате. Тогда же и "зняти в чужих банкоматах звичні «20 тис. гривень кожні три години» не вдасться" стало неправдой: https://forbes.ua/news/oshchadbanku-doz ... 2022-10018
moveton написав:Про разницу в платёжных системах совет заплесневел уже года полтора. Т.е. может там разница в межбанковских расчётах и есть, но после 22 ноября 2022 года нужно ещё поискать такой банк, где она влияет на лимиты в банкомате. Тогда же и "зняти в чужих банкоматах звичні «20 тис. гривень кожні три години» не вдасться" стало неправдой: https://forbes.ua/news/oshchadbanku-doz ... 2022-10018
Вы сами пробовали снимать крупные суммы в чужих банкоматах или теоретизируете? Если да, то с какой карты и в чьем банкомате? Что-то мне Приват больше 1000 грн не дает снять ни с одной чужой карты. Наверно, Ваши карты кошерные, а мои - нет.