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Finance.ua: Якщо треба
зняти готівку: 5 порад

Finance.ua: Якщо треба зняти готівку: 5 порад
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 05:47

Finance.ua: Якщо треба зняти готівку: 5 порад

Пропонуємо до обговорення:
А також про умови зняття готівки в найпопулярніших банках
Навіть в еру банківських карток та фінтех операцій багато українців все ще вважають за краще знімати готівку зі своїх карток. Обсяги АТМ-транзакцій у 2023 році збільшилися на 6,1%. Клієнти банків знімали готівку в банкоматах в середньому раз на місяць. І суми зняття значно збільшились – до 3 937 грн на транзакцію (дані Українського процесингового центру).

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 05:48

Про разницу в платёжных системах совет заплесневел уже года полтора. Т.е. может там разница в межбанковских расчётах и есть, но после 22 ноября 2022 года нужно ещё поискать такой банк, где она влияет на лимиты в банкомате. Тогда же и "зняти в чужих банкоматах звичні «20 тис. гривень кожні три години» не вдасться" стало неправдой: https://forbes.ua/news/oshchadbanku-doz ... 2022-10018
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:40

Шановний moveton, дякую!
Передала колегам.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:43

  moveton написав:Про разницу в платёжных системах совет заплесневел уже года полтора. Т.е. может там разница в межбанковских расчётах и есть, но после 22 ноября 2022 года нужно ещё поискать такой банк, где она влияет на лимиты в банкомате. Тогда же и "зняти в чужих банкоматах звичні «20 тис. гривень кожні три години» не вдасться" стало неправдой: https://forbes.ua/news/oshchadbanku-doz ... 2022-10018


Вы сами пробовали снимать крупные суммы в чужих банкоматах или теоретизируете? Если да, то с какой карты и в чьем банкомате? Что-то мне Приват больше 1000 грн не дает снять ни с одной чужой карты. Наверно, Ваши карты кошерные, а мои - нет.
Искатель
 
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