Finance.ua: Якщо треба зняти готівку: 5 порад

Додано: Вів 19 бер, 2024 18:53

Искатель написав: Вы сами пробовали снимать крупные суммы в чужих банкоматах или теоретизируете? Если да, то с какой карты и в чьем банкомате? Что-то мне Приват больше 1000 грн не дает снять ни с одной чужой карты. Наверно, Ваши карты кошерные, а мои - нет. Вы сами пробовали снимать крупные суммы в чужих банкоматах или теоретизируете? Если да, то с какой карты и в чьем банкомате? Что-то мне Приват больше 1000 грн не дает снять ни с одной чужой карты. Наверно, Ваши карты кошерные, а мои - нет.

Прошлой зимой, когда блекауты постоянно были и поэтому работающий банкомат нужно было ловить, с Альфовской карты снимал в банкоматах Привата, Ощада, БВР. Нормально выдавало. По 20 тысяч с повторением через 3 часа не пробовал, но несколько тысяч за раз точно получалось. До конца ноября 2022 года действительно типично был лимит в 1000 грн на операцию (а в более жлобских банкоматах и всяко разно. Мог быть и 1000 грн в сутки. От платёжной системы не замечал, чтобы зависело). Я с этим много лет мучился с картами Мони и других банков с редкой собственной банкоматной сетью, поэтому послабления хорошо ощутил.Последние месяцы необходимости бегать по чужим банкоматам не было. Может и изменилось что. Но подъём лимитов полтора года назад - это в том числе и, а про возврат старых ограничений читать не доводилось.