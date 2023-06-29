Finance.ua: Якщо треба зняти готівку: 5 порад

А також про умови зняття готівки в найпопулярніших банках Навіть в еру банківських карток та фінтех операцій багато українців все ще вважають за краще знімати готівку зі своїх карток. Обсяги АТМ-транзакцій у 2023 році збільшилися на 6,1%. Клієнти банків знімали готівку в банкоматах в середньому раз на місяць. І суми зняття значно збільшились – до 3 937 грн на транзакцію (дані Українського процесингового центру).
Про разницу в платёжных системах совет заплесневел уже года полтора. Т.е. может там разница в межбанковских расчётах и есть, но после 22 ноября 2022 года нужно ещё поискать такой банк, где она влияет на лимиты в банкомате. Тогда же и "зняти в чужих банкоматах звичні «20 тис. гривень кожні три години» не вдасться" стало неправдой: https://forbes.ua/news/oshchadbanku-doz ... 2022-10018
moveton написав:Про разницу в платёжных системах совет заплесневел уже года полтора. Т.е. может там разница в межбанковских расчётах и есть, но после 22 ноября 2022 года нужно ещё поискать такой банк, где она влияет на лимиты в банкомате. Тогда же и "зняти в чужих банкоматах звичні «20 тис. гривень кожні три години» не вдасться" стало неправдой: https://forbes.ua/news/oshchadbanku-doz ... 2022-10018
Вы сами пробовали снимать крупные суммы в чужих банкоматах или теоретизируете? Если да, то с какой карты и в чьем банкомате? Что-то мне Приват больше 1000 грн не дает снять ни с одной чужой карты. Наверно, Ваши карты кошерные, а мои - нет.
Искатель написав:Вы сами пробовали снимать крупные суммы в чужих банкоматах или теоретизируете? Если да, то с какой карты и в чьем банкомате? Что-то мне Приват больше 1000 грн не дает снять ни с одной чужой карты. Наверно, Ваши карты кошерные, а мои - нет.
Прошлой зимой, когда блекауты постоянно были и поэтому работающий банкомат нужно было ловить, с Альфовской карты снимал в банкоматах Привата, Ощада, БВР. Нормально выдавало. По 20 тысяч с повторением через 3 часа не пробовал, но несколько тысяч за раз точно получалось. До конца ноября 2022 года действительно типично был лимит в 1000 грн на операцию (а в более жлобских банкоматах и всяко разно. Мог быть и 1000 грн в сутки. От платёжной системы не замечал, чтобы зависело). Я с этим много лет мучился с картами Мони и других банков с редкой собственной банкоматной сетью, поэтому послабления хорошо ощутил.
Последние месяцы необходимости бегать по чужим банкоматам не было. Может и изменилось что. Но подъём лимитов полтора года назад - это в том числе и офицальная новость Привата, а про возврат старых ограничений читать не доводилось.
moveton написав:Прошлой зимой, когда блекауты постоянно были и поэтому работающий банкомат нужно было ловить, с Альфовской карты снимал в банкоматах Привата, Ощада, БВР. Нормально выдавало. По 20 тысяч с повторением через 3 часа не пробовал, но несколько тысяч за раз точно получалось. До конца ноября 2022 года действительно типично был лимит в 1000 грн на операцию (а в более жлобских банкоматах и всяко разно. Мог быть и 1000 грн в сутки. От платёжной системы не замечал, чтобы зависело). Я с этим много лет мучился с картами Мони и других банков с редкой собственной банкоматной сетью, поэтому послабления хорошо ощутил.
Последние месяцы необходимости бегать по чужим банкоматам не было. Может и изменилось что. Но подъём лимитов полтора года назад - это в том числе и офицальная новость Привата, а про возврат старых ограничений читать не доводилось.
Так прошлой зимой Нацбанк запустил т.н. Power Banking на время блэкаута. Мне очень славо верится, что все банки сохранили те лимиты. Звонил на 3700, пытался пробиться сквозь робота, который заявил, мол, "с карты чужого банка - 10 000 раз в 3 часа, "но не больше 100 000 в сутки" (интересно, как они дадут снять 100к при таком лимите). Это больше, чем 1000. Но и "20000 раз в 3 часа" - нет. Так что автор не сильно ошибся.
Искатель написав:Так прошлой зимой Нацбанк запустил т.н. Power Banking на время блэкаута. Мне очень славо верится, что все банки сохранили те лимиты. Звонил на 3700, пытался пробиться сквозь робота, который заявил, мол, "с карты чужого банка - 10 000 раз в 3 часа, "но не больше 100 000 в сутки" (интересно, как они дадут снять 100к при таком лимите). Это больше, чем 1000. Но и "20000 раз в 3 часа" - нет. Так что автор не сильно ошибся.
Т.е. с "Что-то мне Приват больше 1000 грн не дает снять ни с одной чужой карты" уже не так однозначно? Робот могли за полтора года и не поменять. Несколько тысяч я ещё через недельку могу проверить, как сейчас снимается. Больше 10к мне точно не надо. Может и обратно тихо порезали, но вообще сеть Power Banking никуда не делась и НБУ даже о ней напоминал в начале последней зимы.