Finance.ua: Якщо треба зняти готівку: 5 порад

" Як зняти кредитні кошти без комісії
Відразу розчаруємо: прямо – ніяк.
Кілька років тому це було можливо, але банки швидко прикрили всі лазівки."
Сейчас остался один особый вариант.
Взять в ПУМБе рассрочку - 5000 грн на три месяца.
Комиссия составит примерно 1 грн. Да, одна гривна за три месяца.
Взял 5000 и отдать придётся 5001.
Каждый месяц по 1667 грн погашать, но можно и всю сумму сразу.
Денежка падает на ВсеКарту, откуда её можно:
1. Снять в банкомате.
2. Перевести на любую карту любого украинского банка.
Даже на депозит положить можно.