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Finance.ua: Якщо треба зняти готівку: 5 порад
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 20 бер, 2024 23:38
" Як зняти кредитні кошти без комісії
Відразу розчаруємо: прямо – ніяк.
Кілька років тому це було можливо, але банки швидко прикрили всі лазівки."
Сейчас остался один особый вариант.
Взять в ПУМБе рассрочку - 5000 грн на три месяца.
Комиссия составит примерно 1 грн. Да, одна гривна за три месяца.
Взял 5000 и отдать придётся 5001.
Каждый месяц по 1667 грн погашать, но можно и всю сумму сразу.
Денежка падает на ВсеКарту, откуда её можно:
1. Снять в банкомате.
2. Перевести на любую карту любого украинского банка.
Даже на депозит положить можно.
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Sanyok77
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Додано: Чет 21 бер, 2024 04:31
Искатель написав:
Вы сами пробовали снимать крупные суммы в чужих банкоматах или теоретизируете? Если да, то с какой карты и в чьем банкомате? Что-то мне Приват больше 1000 грн не дает снять ни с одной чужой карты. Наверно, Ваши карты кошерные, а мои - нет.
Ваши карты некошерные.
Я з/п снимаю с орбановской карты дважды в месяц через чужие банкоматы - в основном, примат и сенс.
Примат до 20 тысяч за раз и в день даёт снять. Сенс - не уследил максимальной суммы, но тоже точно больше 1000 грн
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maniachello
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