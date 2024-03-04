Після повномасштабного вторгнення третина населення має рівень якості життя та благополуччя нижче середнього.
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Третина українців має нижчий за середній рівень якості життя: результати дослідження
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Додано: Вів 19 бер, 2024 05:56
Третина українців має нижчий за середній рівень якості...
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Дивися повний текст
Третина українців має нижчий за середній рівень якості життя: результати дослідження
Додано: Вів 19 бер, 2024 05:56
Интересно, что такое "средний уровень благополучия"? Учитывая, что медиана доходов у нас по жизни ниже среднего, т.е. по доходу должно бы быть не треть, а больше половины.
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