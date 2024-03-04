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Третина українців має нижчий
за середній рівень якості...

Третина українців має нижчий за середній рівень якості...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 05:56

Третина українців має нижчий за середній рівень якості...

Пропонуємо до обговорення:
Після повномасштабного вторгнення третина населення має рівень якості життя та благополуччя нижче середнього.

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Третина українців має нижчий за середній рівень якості життя: результати дослідження
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 05:56

Интересно, что такое "средний уровень благополучия"? Учитывая, что медиана доходов у нас по жизни ниже среднего, т.е. по доходу должно бы быть не треть, а больше половины.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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