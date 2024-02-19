Долар останніми днями значно подорожчав, а офіційний курс НБУ зріс до нового максимуму. Але найближчим часом курс може піти вниз.
Дивися повний текст
Долар дорожчає: чи зросте курс до 40 гривень та чи варто купувати валюту
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 бер, 2024 11:44
Долар дорожчає: чи зросте курс до 40 гривень та чи варто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Долар дорожчає: чи зросте курс до 40 гривень та чи варто купувати валюту
Додано: Вів 19 бер, 2024 11:44
Написали главное написать. Где тут анализ? Сколько открытых позиций, какой объем рынка. Какие факторы влияют на то что курс вырос. Большой спрос у импортеров или маленький приходы от экспорта продукции. Опираться только на налоговые периоды и интервенции нацбанка по искусственному здерживанию не вариант. У нас есть макрофинансовые основания к сдерживанию курса или откату на уровень 38 UAH?
|