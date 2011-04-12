ПДР України

это на инвалидной коляске? я самокатом быстрее 11 км проеду. если не под гору
На інвалідній колясці періодично опиняються ті, хто між машинами на світлофорах на самокаті їздять. А на автомобілі в столиці 11 км за 21 хвилину і не по всяким Бажана де дозволеною 90 - це прекрасний час
Slon_Nosov написав:взагалі в нього гвинтокрил.... Після того як забрали праву смугу під громадський транспорт їздити там дуже не комфортно, але як що ти повний флегмат або овоч то може і норм...
Пан Слон Носов дуже різкий і псіхований? Зараз шлях від Ретровіля до Cosmo-мола (11+ км) займає 21 хвилину. Куди ще швидше. В столичному мегаполісі.
Вибачте за ворожу мову, це все гугл... Так, Пан Слон Носов дуже різкий і псіхований! Навіть мотоцикл придбав у 40+ щоб в заторах не стояти. В мене середня 50-60 км/год НА АВТОМОБІЛІ (для хотаба). Якось тупо порівнювати переміщення на авто і на мото в умовах великого міста. Мені навіть не прийшло в голову що хтось може це порівнювати...
Скорость движения 11 км за 21 минуту составляет приблизительно 31.43 км/ч
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 12 чер, 2025 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Мені навіть не прийшло в голову що хтось може це порівнювати..
Це дійсно тупо і це зробили ви. Порахували , що середня на авто вийшла 32 км/год, сказали «тю, мало, у мене на мотоциклі 50-60 середня». До чого воно?
Тепер (для Хотаба) навіщось виправили , що то у вас на авто.
Ок, яким чином у вас в умовах трафіку виходить середня 50-60 ?? Ви проїжджаєте на червоний, чи все ж зупиняєтесь, але між світлофорами у вас 90 ?? Ви перестрибуєте через тих, хто рухається попереду? Ви на розвʼязках іздите 90 також?
Чи , давайте вгадаю, ви не дружні з арифметикою і «середня швидкість» поняття вам не знайоме?
Мені навіть не прийшло в голову що хтось може це порівнювати..
Це дійсно тупо і це зробили ви. Порахували , що середня на авто вийшла 32 км/год, сказали «тю, мало, у мене на мотоциклі 50-60 середня». До чого воно?
Тепер (для Хотаба) навіщось виправили , що то у вас на авто.
Ок, яким чином у вас в умовах трафіку виходить середня 50-60 ?? Ви проїжджаєте на червоний, чи все ж зупиняєтесь, але між світлофорами у вас 90 ?? Ви перестрибуєте через тих, хто рухається попереду? Ви на розвʼязках іздите 90 також?
Виправив, бо може ще хтось так прямолінейно сприймає інформацію. Підозрюю це з віком приходить. Невже треба пояснювати що така швидкість досягається не в центрі міста в час пік? Сподіваюсь вам зрозуміло що якщо кільцева дорога стоїть, то всі тягнуться однаково, але якщо є можливіть маневрувати то можна іхати швидше за інших. Ну і швидкість при тому має бути не 60 км. І так, я іноді обережно порушую ПДР.
З віком обовʼязково приходить , але якщо у вас в 40+ не прийшло (чи все ж прийшло??) то чому воно має прийти у мене ))
Ви не зовсім розумієте що таке «середня». Бо «трошки обережно порушую » це треба тримати 90-100 у місті, щоб вийти на середню 60 з врахуванням обовʼязкових зупинок як мінімум на світлофорах .А якщо зупинки ще просто через важкий трафік, що для Києва норма, то там далеко до 60 середньої. Обнуліть свій бортовий, поїздьте кілька днів по місту, побачите там час (мотогодини) і шлях, Я вам потім підкажу що на що ділити .