Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Автомобілі в Україні та світі
/
ПДР України

ПДР України
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 10:48

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:Вот не умеете вы ездить. Нафига вы сегодня все выперлись на дорогу? Не умеешь ты ездить, ну сиди же ты тупоголовая(ый) дома
тікі шо з таким кайфом вверх по Шовковичній залетів, а нарід на пузотерках з купленими правами вішається і кляне Кличка

а евакуатори до речі банкують

зи: асфальту в цьому році гаплик канєшна

E-гелик прёт лучше лонгхорна по льду на брусчатке вверх???

важнее резина и прокладка не тупая
я в любую погоду віезжал по Карла Хибкнехта поворачивая ч Чкалова, на моноприводе
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 14:37


Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:52

  Vadim_ написав:
  барабашов написав:
  kingkongovets написав:тікі шо з таким кайфом вверх по Шовковичній залетів, а нарід на пузотерках з купленими правами вішається і кляне Кличка

а евакуатори до речі банкують

зи: асфальту в цьому році гаплик канєшна

E-гелик прёт лучше лонгхорна по льду на брусчатке вверх???

важнее резина и прокладка не тупая
я в любую погоду віезжал по Карла Либкнехта поворачивая с Чкалова, на моноприводе
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 20:56

А в такую погоду как была сеголня утром и 7го февраля, в прошлую субботу, да на заднем приводе, и без рывка с места(с трамвайных путей)?
А лучше с высадкой пассажиров на входе на быв.Троицкий.
барабашов
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 21:02

Камінгаут

  барабашов написав:[на заднем приводе.


Зображення
6
7
4
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 21:11

Я ж про тебя совсем забыл
Я тебе ещё раздроблю все кости ног и заставлю через отслоение мягких тканей мяса на спине от рёбер с допомогою ПР-73 сдавать кросс по мапуту.
барабашов
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 21:17

  барабашов написав:Hotab
Я ж про тебя совсем забыл
Я тебе ещё раздроблю все кости ног и заставлю через отслоение мягких тканей мяса на спине от рёбер с допомогою ПР-73 сдавать кросс по мапуту.

Коли?
Ти ж ховаєшся коли я в Україні.
6
7
4
