Власні цінні папери NovaPay, емітентом яких є ТОВ «НоваПей Кредит», придбали вже 500 клієнтів на 200 млн грн.
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Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 19 бер, 2024 18:06
Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay
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Дивися повний текст
Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay
Додано: Вів 19 бер, 2024 18:06
Шановні форумчани, що думаєте про інвестування в NovaPay?
Можливо хтось з Вас вже протестував компанію. Поділіться, будь ласка.
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