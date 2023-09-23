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Перші 500 клієнтів
придбали облігації NovaPay

Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 18:06

Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay

Пропонуємо до обговорення:
Власні цінні папери NovaPay, емітентом яких є ТОВ «НоваПей Кредит», придбали вже 500 клієнтів на 200 млн грн.

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Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 18:06

Шановні форумчани, що думаєте про інвестування в NovaPay?
Можливо хтось з Вас вже протестував компанію. Поділіться, будь ласка.
Ірина_
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