Банки України в січні видали 676 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд гривень.
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Обсяг іпотечних кредитів у січні 2024 більш ніж удвічі перевищив показник 2023 року (регіони, інфографіка)
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Додано: Сер 20 бер, 2024 15:12
Обсяг іпотечних кредитів у січні 2024 більш ніж удвічі...
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Дивися повний текст
Обсяг іпотечних кредитів у січні 2024 більш ніж удвічі перевищив показник 2023 року (регіони, інфографіка)
Додано: Сер 20 бер, 2024 15:27
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