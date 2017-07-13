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Податки для ФОП
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Сер 20 бер, 2024 14:31
📢 Податки для ФОП зростуть
Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, Данило Гетманцев, анонсував нову податкову ініціативу уряду, яка може вплинути на фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб-платників єдиного податку.
🚀 Що планується:
Військовий збір для ФОП всіх груп, зокрема:
-1,5% від мінімальної зарплати для — ФОП 1-2 групи.
— 0,1% від доходу для ФОП 3 групи.
Оподаткування деяких операцій з нерухомістю та ювелірними виробами.
Мета: Збільшення доходів держбюджету на 44 млрд гривень для покриття оборонних витрат та виконання вимог МВФ.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 01:50
sens Доброго дня, у вас якась дивна інформація, податки зростуть у зв'язку зі зростом мінімальної ЗП
ЄСВ - до 1760
ЄП - 1500 і так далі
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