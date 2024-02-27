На вівторок, 26 березня, Україною заплановано рекордний з початку року обсяг імпорту електроенергії - 18 649 МВт-год.
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Україна імпортує рекордні обсяги електроенергії після удару по енергосистемі
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Додано: Вів 26 бер, 2024 19:28
Україна імпортує рекордні обсяги електроенергії після...
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Дивися повний текст
Україна імпортує рекордні обсяги електроенергії після удару по енергосистемі
Додано: Вів 26 бер, 2024 19:28
Шановні читачі!
Що Вам відомо про гуманітарну допомогу дружніх країн в енергетичній сфері?
Як Ви вважаєте, чи доцільно відновлювати енергетичне обладнання під час війни, зважаючи на повторні обстріли енергосистеми?
Чи відома Вам різниця в тарифах на електроенергію в Україні відносно країн імпортерів?
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