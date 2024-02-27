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Україна імпортує рекордні
обсяги електроенергії після...

Україна імпортує рекордні обсяги електроенергії після...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 19:28

Україна імпортує рекордні обсяги електроенергії після...

Пропонуємо до обговорення:
На вівторок, 26 березня, Україною заплановано рекордний з початку року обсяг імпорту електроенергії - 18 649 МВт-год.

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Україна імпортує рекордні обсяги електроенергії після удару по енергосистемі
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 19:28

Шановні читачі!

Що Вам відомо про гуманітарну допомогу дружніх країн в енергетичній сфері?

Як Ви вважаєте, чи доцільно відновлювати енергетичне обладнання під час війни, зважаючи на повторні обстріли енергосистеми?

Чи відома Вам різниця в тарифах на електроенергію в Україні відносно країн імпортерів?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 21:43

  Ірина_ написав:Шановні читачі!

Що Вам відомо про гуманітарну допомогу дружніх країн в енергетичній сфері?

Як Ви вважаєте, чи доцільно відновлювати енергетичне обладнання під час війни, зважаючи на повторні обстріли енергосистеми?

Чи відома Вам різниця в тарифах на електроенергію в Україні відносно країн імпортерів?

Деяке обладнання потрібно і можна відновлювати, це таке як розподільчі установки, трансформатори, а деяке можна буде вже лише після війни, це таке як машинні зали ГЕС, ТЕС.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 22:42

  unicdima написав:
  Ірина_ написав:Шановні читачі!

Що Вам відомо про гуманітарну допомогу дружніх країн в енергетичній сфері?

Як Ви вважаєте, чи доцільно відновлювати енергетичне обладнання під час війни, зважаючи на повторні обстріли енергосистеми?

Чи відома Вам різниця в тарифах на електроенергію в Україні відносно країн імпортерів?

Деяке обладнання потрібно і можна відновлювати, це таке як розподільчі установки, трансформатори, а деяке можна буде вже лише після війни, це таке як машинні зали ГЕС, ТЕС.

Повністю погоджуюсь, оскільки великогабаритне та дороговартісне обладнання не так легко відтранспортувати та змонтувати до закритих приміщень машинного залу.
З трансформаторами ситуація значно простіша, але вони більш вразливі для ворожих ракет та дронів.
Ірина_
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