Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 08:35

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Интересно о Стерненко. Не знал, что он выкормыш Пинчука. Странно. Неужели Пинчук не мог найти никого, более приличного?
...

Стерненко для перемоги зробив більше ніж Успіх з Бандерлогом разом. а куди поділася твоя повага?

.
і що ж зробив стерненко? Купив супутник на пожертвувані гроші?⁰
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 09:40

  ЛАД написав: о возможности судебного преследования со стороны РФ, так как изъятие средств противоречило бы международному праву

Ловко, когда нужно то аппелируют к международному праву, а когда не нужно плюют на него. А международное право на самой территории рф вообще не имеет силу, так как национальное право поставлено выше. Могут, умеют, хотят. Какая же эта импотентная функция - международное право, работает только если за правом превосходство в военной силе.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 09:43

  BeneFuckTor написав:
  pesikot написав:так посчитай, по чём в $$ авто в России


я дико вибачають, а яким боком авто в росії до долара?
Коли всі ті авто везуть сотнями китайські. І обрахунки між росією і китаєм відбуваються в руб/юані, без долара.


якщо авто в КНР продається за 160к юанів (в рублях це 1.8млн руб), а рф ціна в салонах 2.8-2,9млн руб, то порахуй в доларах по курсу 80 -виходить 35-36к дол,
у 2021 за такі гроші продавали Camry у повній комплектації

то питання- який реальний купівельний курс рубля (120 чи 150), весь імпорт (починаючи з ліків) бізнес рахує по 150-170 (бо закладає у товар всі накрути: мито, акциз, логістику)
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 09:56

  BeneFuckTor написав:
  pesikot написав:так посчитай, по чём в $$ авто в России


я дико вибачають, а яким боком авто в росії до долара?
Коли всі ті авто везуть сотнями китайські. І обрахунки між росією і китаєм відбуваються в руб/юані, без долара.

В нашем мире всё друг в друга конвертируется по какому то кросс/курсу, соответственно цена в долларха индикатив для сравнения всего лишь.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 10:03

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: о возможности судебного преследования со стороны РФ, так как изъятие средств противоречило бы международному праву

Ловко, когда нужно то аппелируют к международному праву, а когда не нужно плюют на него. А международное право на самой территории рф вообще не имеет силу, так как национальное право поставлено выше. Могут, умеют, хотят. Какая же эта импотентная функция - международное право, работает только если за правом превосходство в военной силе.

У постах обліківки ЛАД міжнародне право (як і все інше) працює лише на виправдовування рф. Ви не знайдете у нього жодних звинувачень агресора або підтримки ЗСУ.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 10:06

з.п. огляд ШІ

  alex_dvornichenko написав:
  BeneFuckTor написав:
  pesikot написав:так посчитай, по чём в $$ авто в России


я дико вибачають, а яким боком авто в росії до долара?
Коли всі ті авто везуть сотнями китайські. І обрахунки між росією і китаєм відбуваються в руб/юані, без долара.

В нашем мире всё друг в друга конвертируется по какому то кросс/курсу, соответственно цена в долларха индикатив для сравнения всего лишь.


За даними на травень 2025 року, середня номінальна заробітна плата в Росії становила 99 422 рублі. У 2024 році, за підсумками року, цей показник досяг 87 952 рублів.

Середня заробітна плата в Україні за останніми даними (липень 2025 року) становить близько 26 500 грн.

Переводим в долари.

Далі берем паритет купівельної спроможності (ПКС), та рахуєм скільки чого можна купити і робим висновок, що РФ скоро розвалиться.
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 10:37

  flyman написав:За даними на травень 2025 року, середня номінальна заробітна плата в Росії становила 99 422 рублі. У 2024 році, за підсумками року, цей показник досяг 87 952 рублів.
Середня заробітна плата в Україні за останніми даними (липень 2025 року) становить близько 26 500 грн.
Переводим в долари.
Далі берем паритет купівельної спроможності (ПКС), та рахуєм скільки чого можна купити і робим висновок, що РФ скоро розвалиться.

Висновок правильний , але хід думок = порівняв тепле з м'яким )))
