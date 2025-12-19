|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 04:37
moveton написав:
Тут только термин "надовго" нужно уточнять. Потому, что 230-250 Вт этот ящик разрядят часов за 6-7. Для справки: вся Одесская область на этой неделе непринуждённо имела 3-4 суток непрерывного
блекаута.
Так можна і не грати, коли світло зникло надовго. А це ще +1 доба на світло + холодильник. Може тільки не пощастити, коли зрозумієш, що надовго, а станція вже наполовину і більше розряджена, але хоч щось буде.
«Якщо вимкнення електропостачання тривають приблизно 4 годин на день, то користувачам буде достатньо для резервного живлення зарядної станції. Звичайно, якщо вимкнення тривають 18 годин чи декілька діб, тоді, звичайно, треба використовувати генератори»
Ну, тут таке собі твердження. Мені моїх вистачить майже на добу без підзарядки, вже колись писав, це якщо не економити заряд і ганяти чаї електрочайником. Якщо газом гріти, чисто одна мікрохвильова, мабуть і на 2 доби вистачить одної станції. А якщо ще не користуватися мікрохвильовою, а гріти на сковороді, то ще більше на холодильник зі світлом. А з "ящиком" ще трохи веселіше. На 2 доби без електрочайника, але з холодильником, мікрохвильовою і світлом, вже не так сумно. Покупатися можна і з газом. Якщо є газ, то і не замерзнеш, якщо котельні стоять.В мене одна станція на чайник і мікрохвильову, друга на світло, інтернет, холодильник (вся квартира).
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3304
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3685 раз.
- Подякували: 5919 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
Додано: П'ят 19 гру, 2025 04:56
Striker написав:
Так можна і не грати, коли світло зникло надовго. А це ще +1 доба на світло + холодильник. Може тільки не пощастити, коли зрозумієш, що надовго, а станція вже наполовину і більше розряджена
Кстати, так в этот раз и было. Подстанцию прихлопнуло и энергетики написали, что ремонт займёт 20 часов. Показалось оправданным, чтобы холодильник не разморозился, разрядить акки под рукой в него. Холодильник оказался в два раза более прожорливым, чем ожидалось, и все их посадил, но на 20 часов всё равно получалось, что норм. Вот только за пару часов до контрольного срока энергетики сказали, что они передумали и ремонт займёт четверо суток и то не факт (в некоторых домах так и получилось - уже седьмые сутки без света сидят). И вот тут пришло просветление, что 40 кг одних только LiFePO4 аккумов - это крайне недостаточный сейчас запас, хоть визуально выглядит и внушительно.
Striker написав:
але хоч щось буде.
Понятное дело, что иметь станцию - это всегда лучше, чем не иметь. Как и то, что реалистично пару-тройку суток жить на акках без генератора. Я только отметил, что личное "надовго" нужно в часах сразу определять потому, что сейчас оно в разной местности может сильно отличаться.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6312
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 773 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: П'ят 19 гру, 2025 05:05
moveton Це зрозуміло. Тут тоді або ще збільшувати ємність, або докупати ще якісь сонячні панельки, які ще невідомо скільки нагенерують (хоча б на освітлення), або взагалі не паритись і не витрачати кошти.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3304
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3685 раз.
- Подякували: 5919 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
Додано: П'ят 19 гру, 2025 05:25
Striker написав:moveton
Це зрозуміло. Тут тоді або ще збільшувати ємність, або докупати ще якісь сонячні панельки, які ще невідомо скільки нагенерують (хоча б на освітлення),
СБ в городской квартире чистое баловство. Особенно в декабре. На самом деле самый толковый вариант в городе - это взять акк и сходить в какой-нить пункт незламности его зарядить. Я его сразу имел в виду, поэтому и комплектуюсь не целыми зарядными станциями, а отдельными акками по 10 кг и отдельными зарядками. 10 кг + пару кил зарядки более-менее каждый легко на десяток этажей по лестницам и потом по улице туда-назад пронесёт. А станция по ссылке выше - это моноблок 23 кг, что таскать уже тяжело и не удобно.
Striker написав:
або взагалі не паритись і не витрачати кошти.
Без базара. Так большинство и делает
Смартфон можно подзарядить в супермаркете, если сквозь вопящих "генератор больше не потянет" получится припасть к источнику? И хватит. И за водой (горводоканал за пару лет так и ниасилил подключить подаренные японцами мощные генераторы, поэтому масштабный блекаут - это сразу и без воды) можно к общественным источникам прогуляться. Немного тяжеловато носить и очередь на пару часов отстоять придётся, зато запасы электронов и воды в квартире места не занимают.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6312
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 773 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:50
moveton, жодного разу не був в пункті незламності. Я думав там максимум можна зарядити телефон і павербанк. Моноблок 23 кг на те і розрахований, щоб його поставили в одне виділене місце і не рухали. Можна і маленьку станцію взяти на 250-500 Вт*год, в мене така була.
В мене вдома як запас питної води (запаковані баклажки по 5 л), так і технічної на лоджії. На 3 дні точно вистачить. По їжі аналогічно, також запас мінімум на 3 дні. По запасу електроенергії - зараз в кожного в хаті повинен бути мінімум павербанк. Все інше - просто дає комфорт і не так помічаєш довгі відключення. Буває, як мої сусіди, що просто не заморочуються, вистачає і ліхтарів. Хоча у них крута тачка за 1кк грн, мінімум 3 квартири (одна куплена недавно в модному ЖК за 110к по мегазнижці з голими стінами). Їм купити Дею з запасом 15 кВт взагалі не проблема, але не хочуть на таке витрачати і заморочуватись. У кожного свої пріоритети.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3304
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3685 раз.
- Подякували: 5919 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:10
Striker написав:moveton, жодного разу не був в пункті незламності. Я думав там максимум можна зарядити телефон і павербанк. Моноблок 23 кг на те і розрахований, щоб його поставили в одне виділене місце і не рухали. Можна і маленьку станцію взяти на 250-500 Вт*год, в мене така була.
В мене вдома як запас питної води (запаковані баклажки по 5 л), так і технічної на лоджії. На 3 дні точно вистачить. По їжі аналогічно, також запас мінімум на 3 дні. По запасу електроенергії - зараз в кожного в хаті повинен бути мінімум павербанк. Все інше - просто дає комфорт і не так помічаєш довгі відключення. Буває, як мої сусіди, що просто не заморочуються, вистачає і ліхтарів. Хоча у них крута тачка за 1кк грн, мінімум 3 квартири (одна куплена недавно в модному ЖК за 110к по мегазнижці з голими стінами). Їм купити Дею з запасом 15 кВт взагалі не проблема, але не хочуть на таке витрачати і заморочуватись. У кожного свої пріоритети.
За 1кк це не крута тачка, це бюджетна з салону
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37088
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8279 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:27
свинцевими акумами добре на інтернет (слабкий роутер тільки на 2.4+ конвертор). споживання мінімум, може віддати 50-70% ємності без пошкодження, нема перетворення і втрат на нього. 9В девайси спокійно працюють від 12В вистачить на тиждень безперервної роботи. а ще можна додати релюшку переключення, яка при появі світла буде на 220В БП переводити і економити батарейку.
награвся з таким ще в 2022.потім був низькочастотний інвертор APC 24В на свинці, потім алішні таталікени на 3 квт, потім свинець замінив на заводську 24В ліфер + алішні інвертори + АВР та автоматичні зарядки. потім купив нормальну дею і зібрав сам 15квтгод ліфер до неї.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6457
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2708 раз.
- Подякували: 1427 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 19 гру, 2025 12:02
Faceless написав:
За 1кк це не крута тачка, це бюджетна з салону
Hyundai Kona - бюджетна тачка? А я то думав, що бюджетна - це Авео.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3304
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3685 раз.
- Подякували: 5919 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
Додано: П'ят 19 гру, 2025 12:20
Striker написав: Faceless написав:
За 1кк це не крута тачка, це бюджетна з салону
Hyundai Kona - бюджетна тачка? А я то думав, що бюджетна - це Авео.
Ну, середня, але крутості там особливо немає. І зараз нова Кона дороже ляма
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37088
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8279 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 19 гру, 2025 12:30
оффтоп. якщо про тачки то давайте список машин які можуть в V2L і можуть слугувати генератором для деї
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6457
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2708 раз.
- Подякували: 1427 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
