Додано: Нед 18 січ, 2026 09:17
🔴Київ та область стали рекордсменами України по відсутності світла: Бучанський район займає 5-10 місця, — Економічна правда
🔻Бориспіль був без світла 77% часу;
🔻Бровари — 63,7%;
🔻Київ — 46,2%;
🔻Кременчук — 44,5%
🔻Ірпінь - 42,7 %.
🔻Петроплавська Борщагівка — 42,3%
🔻Буча — 41,0%
🔻Вишневе — 39,2%
🔻Софіївська Борщагівка — 38,9%
🔻Крюківщина — 37,0%
🔻У Черкасах, Білій Церкві, Одесі, Івано-Франківську, Львові та Вінниці світло було відсутнє 20–30% часу.
🔻Найменша частка відключень зафіксована в Луцьку та Хмельницькому.
