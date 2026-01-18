|
Додано: Нед 18 січ, 2026 09:17
🔴Київ та область стали рекордсменами України по відсутності світла: Бучанський район займає 5-10 місця, — Економічна правда
🔻Бориспіль був без світла 77% часу;
🔻Бровари — 63,7%;
🔻Київ — 46,2%;
🔻Кременчук — 44,5%
🔻Ірпінь - 42,7 %.
🔻Петроплавська Борщагівка — 42,3%
🔻Буча — 41,0%
🔻Вишневе — 39,2%
🔻Софіївська Борщагівка — 38,9%
🔻Крюківщина — 37,0%
🔻У Черкасах, Білій Церкві, Одесі, Івано-Франківську, Львові та Вінниці світло було відсутнє 20–30% часу.
🔻Найменша частка відключень зафіксована в Луцьку та Хмельницькому.
Додано: Нед 18 січ, 2026 10:18
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
За «фуджік» на керосині знаю
Навіть в житлових приміщеннях
Додано: Нед 18 січ, 2026 10:24
Пожароопасен? Имхо нужно чё то что сложно поджечь типа солярки (воняет) и спирта (биоэтанол). По запаху предпочтительнее спирт.
Додано: Нед 18 січ, 2026 11:10
Оригінальний японець на керосині в житлових палатках працював без запаху (кисень ясно що треба, провітрювати необхідно) і цілком безпечно.
Китайські клони каптили, ставили в душові, їдальні.
Але керос на ринку в кількостях десятки літрів знайти непросто, і недешево. То нам злити 50 літрів з вертольота для обігріву самих себе не проблема було.
Додано: Нед 18 січ, 2026 11:30
вспомнил детство ,
так і при совке в селе были постоянные отключения зимой і в кожній хаті був каганець на гасу, для освітлення, опалення вугіллям , і попит був великий(за гроші) так як на два села стояла цистерна, мабуть залізнодорожня.
п.с. в сучасний будинок плитку з грубою не впхати
Додано: Нед 18 січ, 2026 12:24
Додано: Нед 18 січ, 2026 13:17
Додано: Нед 18 січ, 2026 13:26
Керосин тоже недешево и пожароопасен. У нас относительно дешёвый спирт
Почему бы им не топить? По крайней мере он не воняет.
Додано: Нед 18 січ, 2026 13:28
Теж якось дорого спирт
В бензині він здешевлює суміш на 20%
А чому сам коштує так багато? Бо роздріб?
