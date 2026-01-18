RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:30

Этиловый спирт в системах отопления: Тепло из спиртовой горелки
Один из самых инновационных и экономичных способов использования технического спирта — это его применение в качестве топлива для каталитических и инфракрасных обогревателей, а также в самодельных или промышленных спиртовых системах отопления.

Принцип работы: Этиловый спирт является горючим с высокой теплотворной способностью. При сгорании в специальных горелках он выделяет большое количество тепла без дыма, копоти и вредных выбросов (при условии полного сгорания). Продуктами горения являются в основном углекислый газ и водяной пар.

Почему именно технический спирт от MendeleevMarket?

Чистота горения: В отличие от дров или угля, спирт горит почти полностью, что минимизирует сажу и запах.

Безопасность: Пары спирта тяжелее воздуха, что снижает риск взрыва по сравнению с пропаном. Спирт не горит без фитиля или каталитической горелки.

Экономичность: Стоимость получаемой тепловой энергии может быть ниже, чем при использовании электрообогревателей, особенно в локальных зонах.

Портативность: Спиртовые горелки незаменимы для отопления теплиц, мастерских, гаражей, палаток во время кемпинга или при отключении электроэнергии.

Как использовать: практические примеры и дозировки

Каталитический обогреватель:

Принцип: Топливо (жидкий спирт) испаряется и поступает на каталитическую панель, где окисляется без пламени, выделяя мягкое тепло.

Дозировка: Заправка осуществляется чистым или разбавленным спиртом (в зависимости от модели). Стандартная заправка бака на 1-1.5 литра обеспечивает работу на 8-12 часов на низкой мощности. Пример: Для обогрева небольшой комнаты (15-20 м²) в течение вечера вам потребуется около 1-2 литров спирта.

Самодельная спиртовая горелка (для экстренных случаев или локального обогрева):

Изготовление: Возьмите жаропрочную емкость (например, металлическую банку из-под консервов). Наполните ее на 2/3 техническим спиртом.

Использование: Аккуратно подожгите. Такая горелка даст пламя для кипячения воды или обогрева небольшого пространства на протяжении 30-50 минут. Важно! Никогда не оставляйте без присмотра и держите вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Система "теплый пол" на спирту (самодельные решения):

Некоторые умельцы создают системы труб, по которым циркулирует теплоноситель (вода), нагреваемый с помощью сгорания спирта в котле. Это сложная конструкция, требующая инженерных знаний. Расход топлива здесь рассчитывается индивидуально, но в среднем для поддержания температуры в хорошо утепленном помещении может потребляться от 2 до 5 литров в сутки.

Важное предупреждение: Использование открытого огня всегда связано с риском. Обеспечьте хорошую вентиляцию во избежание скопления CO2. Используйте только исправные и сертифицированные приборы.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31236
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:31

  Hotab написав:Теж якось дорого спирт
вот по 63 грн есть. Там же сидит стоимость тары. Которой нет в цене бенза на заправке.

https://sata-group.com.ua/p2065043724-s ... 2HEALw_wcB

Тара стоит денег. Когда то мои знакомые покупали лецитин в бочках и продавали в розницу.а потом продавали саму бочку, она легко очищается и снимается целая крышка. Вот на эти бочки была очередь, все бочки были расписаны наперед. Их покупали фермеры для растительного масла и солярки. Точных Цен не помню, но было дорого. По памяти 2000г при зарплате 1000 та бочка стоила 200 грн.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31236
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:01

🟡Премʼєр-міністр Юрія Свириденко розповіла, як триває ліквідація наслідків російських обстрілів на Київщині

Основні тези:

⛺️В області розгорнуті 456 пунктів незламності, працюють вагони незламності від Укрзалізниці.

🔋Критична інфраструктура Київської області забезпечена джерелами резервного живлення. Будинки на електроопаленні підключені до генераторів. Підключені також 36 мобільних котелень.

📲На Київщині працює понад півсотні когенераційних установок. Для цього запустили єдине вікно для запитів бізнесу щодо підключення установок — на платформі «Пульс».



🥹🦆Їжі вистачить надовго: ірпінці несуть зерно і сіно на набережну для диких качок

«За день люди принесли стільки їжі та сіна, що їм вистачило б на довго. Особисто ми принесли сьогодні ще 2 мішка. Наразі було всього 4 качки, інші мабуть полетіли шукати кращого місця, але сподіваюсь що вернуться. Люди, ви найкращі!», - пишуть мешканці міста у Threads.

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31236
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 14:18

""Безопасность: ...
Спирт не горит без фитиля или каталитической горелки.""

Налити в ложку і підпалити. Горить без гніту (фітіля)?


""Изготовление: Возьмите жаропрочную емкость (например, металлическую банку из-под консервов). Наполните ее на 2/3 техническим спиртом.

Использование: Аккуратно подожгите.""

Тут про банку "налити і підпалити" без фітіля і каталізатора? Горить?
Всі спиртовки, що бачив, були з гнітом (фітілем).

Те, що менше воняє в порівнянні з керосином (навіть очищеним), то є так. Але безпека від продуктів згоряння має бути така ж. СО та СО2 контролювати обов'язково.
Востаннє редагувалось alibob в Нед 18 січ, 2026 15:25, всього редагувалось 1 раз.
alibob
 
Повідомлень: 778
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 15:20

повний гайд з схемами і картінками

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  smdtranz написав:типичный график в Киеве
  Faceless написав:у нас котрий день по 16 і графіків нема, чисто лотерея
а чат бот дтэк в тг что пишет? или оно не соблюдается?

По Києву просто намалювали «можливі відключення « на всю добу і хз як буде. О 9 ранку виключили. Коли буде - хз. Але більше 12 годин поспіль ще не було. Частіше 6-8
Мене до 12 годин все влаштовує.

А ви звернули увагу як наш економний економ зник з форуму (рідко заглядає) з довгими відключеннями? Займається заряджанням своїх подєлок цілими днями 😅
І це добре , менде флуду.

На прохання трудящихся
https://fi202x.blogspot.com/2026/01/2-126-usb-c-pd-65w.html
повний гайд з схемами і картінками.

При найдовшій перерві у подачі е.е. тривалістю понад 8 год. напруга на слабшому за акумуляторів понизилася під навантаженням до 11.9В (ШІ пише, що це десь 25%).
При перервах до 6 год. нижче 12.1В ще не опускалась (згідно ШІ більше 50%) і спокійно дозаряжається до 100% у "вікнах" коли подається е.е.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42139
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 15:37

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

""повний гайд з схемами і картінками""

Та платка "PD65W" неочікувано😁 гріється при навантаженні 15Вт. Насправді очікувано, бо в описі 5Вх3А, 9Вх3А, 12Вх3А, 20Вх3,25А. Я саме 5Вх3А юзав.

Щодо контролю заряд/розряд АКБ теж є різні платки з широкими налаштуваннями.
alibob
 
Повідомлень: 778
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 15:42

  Wirująświatła написав:🔴Київ та область стали рекордсменами України по відсутності світла: Бучанський район займає 5-10 місця, — Економічна правда

🔻Бориспіль був без світла 77% часу;
🔻Бровари — 63,7%;
🔻Київ — 46,2%;
🔻Кременчук — 44,5%
🔻Ірпінь - 42,7 %.
🔻Петроплавська Борщагівка — 42,3%
🔻Буча — 41,0%
🔻Вишневе — 39,2%
🔻Софіївська Борщагівка — 38,9%
🔻Крюківщина — 37,0%

🔻У Черкасах, Білій Церкві, Одесі, Івано-Франківську, Львові та Вінниці світло було відсутнє 20–30% часу.

🔻Найменша частка відключень зафіксована в Луцьку та Хмельницькому.

❗️➡️ Підписатися
24/7 | Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Бучанський район ✅

Дивні обрахунки. В мене відчувається як 50:50
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42139
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 15:45

радіатор для PD65W

  alibob написав:""повний гайд з схемами і картінками""

Та платка "PD65W" неочікувано😁 гріється при навантаженні 15Вт. Насправді очікувано, бо в описі 5Вх3А, 9Вх3А, 12Вх3А, 20Вх3,25А. Я саме 5Вх3А юзав.

Щодо контролю заряд/розряд АКБ теж є різні платки з широкими налаштуваннями.

Є подальші вдосконалення, як по перемиканню тумблером із послідовної схеми розряду в паралельну заряду (замість комутації перемичками), так і з невеличким радіатором для PD65W.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42139
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:45

- 19 грн. на мелкие покупки для хозяйства и быта
это кусок мыла что ли? А зуб.паста, шампунь, туалетная бумага, средства для мытья пола, посуды и унитаза, стиральный порошок, губки (поролоновые) где сидят, в 19 грн или в еде? Медикаменты и одежду вообще не покупаешь? ладно с обувью проще, ночном плацкарте Киев - Тернополь огромный ассортимент никому не нужных ботинок стоит на полу.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31236
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 18:05

  Wirująświatła написав:
- 19 грн. на мелкие покупки для хозяйства и быта
это кусок мыла что ли? А зуб.паста, шампунь, туалетная бумага, средства для мытья пола, посуды и унитаза, стиральный порошок, губки (поролоновые) где сидят, в 19 грн или в еде? Медикаменты и одежду вообще не покупаешь? ладно с обувью проще, ночном плацкарте Киев - Тернополь огромный ассортимент никому не нужных ботинок стоит на полу.

запаси ніхто не відміняв, півроку взагалі не мав потреби щось купувати, витрати були лише на їжу та "комуналку"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42139
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
